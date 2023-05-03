Російський журналіст, який зняв фільм про Зеленського, отримав вісім місяців в'язниці
Єрженкова і Вибразова визнали винними у справі про вандалізм за напис «Путін, йди геть» на пам'ятнику Ленінва
Російський суд Касимова Рязанської області засудив режисера-документаліста, журналіста Сергія Ерженкова і активіста Сергія Скореєва до восьми місяців обмеження свободи. Їм заборонено залишати Касимов і змінювати місце проживання. Про це повідомляє «Сота».
Єрженкова і Вибразова визнали винними у справі про вандалізм (частина 2 статті 214 КК РФ) за напис «Путін, йди геть», зроблений 4 березня 2022 року на пам'ятнику Леніну в Касимові. При цьому Скореєв уточнив у суді, що знімав фільм.
За словами прокурора, який просив обмежити свободу для активістів, обвинувачені завдали шкоди державі, образили президента, не схвалювали «СВО» і осквернили пам'ятник. Обвинувачення заявило, що чоловіки провели акцію «з політичної ненависті», щоб «викликати негативну реакцію».
Режисер Єрженков розповів «Соті», що після затримання його катували силовики: у відділі поліції до нього застосовували катування «ластівка» і «розтяжка», надягали наручники і били протягом декількох годин.
Нагадаємо, в інтерв'ю Сергій Єрженков розповів, що знімав в Україні фільм про Володимира Зеленського.
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