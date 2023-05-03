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Російський журналіст, який зняв фільм про Зеленського, отримав вісім місяців в'язниці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський журналіст, який зняв фільм про Зеленського, отримав вісім місяців в'язниці
Режисер Єрженков розповів, що після затримання його катували силовики
фото: Sota

Єрженкова і Вибразова визнали винними у справі про вандалізм за напис «Путін, йди геть» на пам'ятнику Ленінва

Російський суд Касимова Рязанської області засудив режисера-документаліста, журналіста Сергія Ерженкова і активіста Сергія Скореєва до восьми місяців обмеження свободи. Їм заборонено залишати Касимов і змінювати місце проживання. Про це повідомляє «Сота».

Єрженкова і Вибразова визнали винними у справі про вандалізм (частина 2 статті 214 КК РФ) за напис «Путін, йди геть», зроблений 4 березня 2022 року на пам'ятнику Леніну в Касимові. При цьому Скореєв уточнив у суді, що знімав фільм.

За словами прокурора, який просив обмежити свободу для активістів, обвинувачені завдали шкоди державі, образили президента, не схвалювали «СВО» і осквернили пам'ятник. Обвинувачення заявило, що чоловіки провели акцію «з політичної ненависті», щоб «викликати негативну реакцію».

Режисер Єрженков розповів «Соті», що після затримання його катували силовики: у відділі поліції до нього застосовували катування «ластівка» і «розтяжка», надягали наручники і били протягом декількох годин.

Нагадаємо, в інтерв'ю Сергій Єрженков розповів, що знімав в Україні фільм про Володимира Зеленського. 

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Теги: путін вандалізм прокурор журналіст фільм дебати росіяни суд в'язниця

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