Під Курськом неспокійно, зафіксовано «приліт»
Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок «прильоту» немає
У Курській області РФ сьогодні, 29 квітня було неспокійно. Місцеві пабліки поширювали інформацію про потужний «приліт» у Глушківському районі.
«Сильний приліт у Глушківському районі», – пишуть в мережі.
У російських Telegram-каналах публікують кадри з місця подій, де росіяни розповідають, що їм «ось щойно прилетіло» і з поспіхом втікають.
Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок «прильоту» немає.
Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.
Пожежі присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих.
Развожаєв заявив, що пожежу на паливних резервуарах планують загасити до 18:00.
Територію нафтобази в окупованому Севастополі перевірять на наявність вибухівки.
Дивіться фото та відео пожежі в окупованому Севастополі.
Читайте також: Удар по нафтобазі під Києвом. Місце злочину росіян рік по тому
Коментарі — 0