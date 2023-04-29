Під Курськом неспокійно, зафіксовано «приліт»

Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок «прильоту» немає

У Курській області РФ сьогодні, 29 квітня було неспокійно. Місцеві пабліки поширювали інформацію про потужний «приліт» у Глушківському районі.

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«Сильний приліт у Глушківському районі», – пишуть в мережі.

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У російських Telegram-каналах публікують кадри з місця подій, де росіяни розповідають, що їм «ось щойно прилетіло» і з поспіхом втікають.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок «прильоту» немає.

Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Пожежі присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих.

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Развожаєв заявив, що пожежу на паливних резервуарах планують загасити до 18:00.

Територію нафтобази в окупованому Севастополі перевірять на наявність вибухівки.

Дивіться фото та відео пожежі в окупованому Севастополі.

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