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Під Курськом неспокійно, зафіксовано «приліт»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під Курськом неспокійно, зафіксовано «приліт»
Вибух налякав росіян
фото з відкритих джерел

Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок «прильоту» немає

У Курській області РФ сьогодні, 29 квітня було неспокійно. Місцеві пабліки поширювали інформацію про потужний «приліт» у Глушківському районі.

«Сильний приліт у Глушківському районі», – пишуть в мережі.

У російських Telegram-каналах публікують кадри з місця подій, де росіяни розповідають, що їм «ось щойно прилетіло» і з поспіхом втікають.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок «прильоту» немає.

Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Пожежі присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих.

Развожаєв заявив, що пожежу на паливних резервуарах планують загасити до 18:00.

Територію нафтобази в окупованому Севастополі перевірять на наявність вибухівки.

Дивіться фото та відео пожежі в окупованому Севастополі.

Читайте також: Удар по нафтобазі під Києвом. Місце злочину росіян рік по тому

Теги: росіяни відео влада безпілотник пожежа

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