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Підрив залізничної колії в Криму: з'явилося фото та відео з місця події

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Підрив залізничної колії в Криму: з'явилося фото та відео з місця події
За даними росіЗМІ, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку
фото: соцмережі

Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли п’ять вагонів потяга із зерном

В окупованому Криму стався підрив залізничної колії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними джерела, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли п’ять вагонів потяга із зерном.

Наразі рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь припинено. За попередніми даними постраждалих немає. Офіційного підтвердження інформація поки не отримала.

Згодом «Кримська залізниця» пояснила сходження поїздів із зерном у Криму «втручанням сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту».

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, журналісти проєкту «Крим.Реалії» виявили понад 200 військових обʼєктів у Криму та відобразили їх на інтерактивній мапі.

Там зафіксовані полігони, бази палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС і ППО, штаби, військові частини, аеродроми та бази Чорноморського флоту — загалом 223 діючі, тимчасові та законсервовані військові обʼєкти в 10 категоріях.

Зазначимо, з початку цього року на території РФ та у тимчасовому окупованому Криму відбулося щонайменше 57 спроб диверсій. Під прицілом були залізниця, об'єкти Міноборони Росії та енергетичні об'єкти.

Теги: залізниця Крим потяг

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