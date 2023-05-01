Як змінилось ставлення до росіян після 24 лютого 2022 року

Бути орком до війни – це кричати про Київ за три дні і Ламанш за два тижні. Сьогодні – це радіти просуванню на 150 метрів у Бахмуті.

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Бути орком до війни – це змушувати боятись весь світ. Сьогодні – це з жахом прокидатись і читати новини чи ЗСУ не почали контрнаступ.

Бути орком до війни – це кожний рік пафосно відмічати 9 травня з погрозам на весь світ. Сьогодні – це відміняти паради і з жахом чекати українських прильотів по Москві.

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Бути орком до війни – це погрожувати ударом по Польщі за розміщення ЗРК Патріот. Сьогодні – це коли тебе викидають з приміщення російської школи у Варшаві мордою об підлогу.

Бути орком до війни – це гульбанити в дорогих ресторанах Європи і співати Любе. Сьогодні – це плакати за замороженими активами і не мати можливості поїхати в Європу.

Бути орком до війни – це вимагати, щоб до тебе ставились як до США. Сьогодні – це клянчити боєприпаси в Ірану і Північної Кореї.

Бути орком до війни – це кричати «не смешитє мои Искандеры». Сьогодні – це цілий місяць накопичувати ракети, щоб з 18 ракет 3 попали.

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Бути орком до війни – це піарити свої танки Армата та «дідів – героїв». Сьогодні – це поставляти на фронт Т-55 і давати героїв гвалтівникам та педофілам.

Бути орком до війни – це мати силу і вплив. Сьогодні – це бути опущеним і обісраним на весь світ.

«Такую страну просрали!»