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ФСБ вивезла з СІЗО кримську татарку Леніє Умерову в невідомому напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ФСБ вивезла з СІЗО кримську татарку Леніє Умерову в невідомому напрямку
Фсб незаконно утримує Леніє Умерову
фото з відкритих джерел

Місце перебування кримської татарки наразі невідомо

Незаконно затриману кримчанку Леніє Умерову ФСБ вивезла з СІЗО в невідомому напрямку. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» із посилання на брата Леніє Азіза Умерова.

«Сьогодні батьки намагалися навідатися до ізолятора, однак їх не впустили, повідомивши, що Леніє там вже нема. Як виявилось, її разом із речами забрали ФСБшники. На запитання батьків про те, куди її забрали, на якій підставі, чому не повідомили, була надана стисла відповідь: «это ФСБ – вышестоящий орган, они перед нами не отчитываются»», – каже Азіз Умеров.

За словами брата, рідні Леніє наразі не знають, де вона перебуває.

 «В тому, що ФСБшники прийдуть за нею, ніхто не сумнівався, бо всі ці п’ять місяців вони фальсифікували кримінальну справу щодо Леніє, але так і не змогли висунути жодне офіційне звинувачення; замість цього її нахабно викрали без пояснення причин. Країна-терорист продовжує свою брудну гру та терор мирного населення. Усі, хто брав участь в незаконних діях відносно Леніє та інших політв’язнів, обовʼязково понесуть покарання», – розповідає Азіз Умеров.

Нагадаємо, що Росія понад 4 місяці незаконно утримувала Леніє Умерову. Її затримали після перетину грузино-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони.

Зазначимо, з 2014 року в Крим переселили понад 300 тисяч осіб з РФ. Це переважно військові з сім’ями. Тому є велика ймовірність при деокупації півострова, стати свідками масштабної гуманітарної кризи викликаної бажанням сотень тисяч евакуюватись.

До слова, представниця президента у Криму Таміла Ташева розповіла про алгоритм проведення виборів на півострові після звільнення від російських окупантів. Ташева зазначила, що після деокупації у Криму почне діяти військова адміністрація – після забезпечення безпеки, затримання колабораціоністів та інших стабілізаційних заходів, швидше за все, відбудеться перехід до військово-громадянської адміністрації.

Крім того, Резніков заявив, що наразі Україна не розглядає суто військовий наступ на окупований півострів. Натомість активно обговорюється військово-політичне звільнення.

Теги: Крим кримські татари ФСБ росія війна

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Політика

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