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Окупанти обстріляли Сумщину: є загиблий і пошкодження

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Сумщину: є загиблий і пошкодження
загарбники гатили з мінометів та артилерії
фото з відкритих джерел

Росіяни били по території громади з мінометів (29 вибухів) та артилерії (6 вибухів)

У середу, 11 травня, росіяни обстріляли шість громад на Сумщині. У регіоні зафіксовано 65 вибухів і 11 обстрілів за добу. Про це повідомляє пресслуба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Хотінської, Есманської, Новослобідської територіальних громад.
Внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по с. Павлівка пошкоджено 1 домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП.

Внаслідок обстрілу села Павлівка від уламку артснаряду загинув місцевий мешканець 1967 року народження. 

Нагадаємо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

До слова, у середу, 10 травня, близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріляли одного з сіл у Каховському районі.

Читайте також: Хороші новини з Бахмута, Чехія дасть Україні комплекси «Куб». Головне за 10 травня
Теги: росіяни полковник гараж Чехія окупанти

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