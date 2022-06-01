Луценко на службі взявся за кайло (відео)

Луценко опрацює один, тоді як його товариші по службі просто спостерігають

Ексгенпрокурор продовжує нести службу у батальйоні територіальної оборони

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко продовжує нести службу у батальйоні територіальної оборони та розповідати про свої армійські будні. На сторінці у Facebook він показав, як орудує кайлом – поглиблює ним окоп.

«У цей день 25 років тому був підписаний нікчемний «Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ», який на папері гарантував територіальну цілісність нашої держави. Цитувати Бісмарка про ціну договорів з Росією – не буду. Краще як частинка ЗСУ продовжу робити все, що можу, з тим, що маю, там, де я є», – підписав відео Луценко.

У коментарях до відео зауважують, що Луценко опрацює один, тоді як інші просто спостерігають. Однак ексгенпрокурор відповів, що кайло лише одне, тому трудяться по черзі.

Раніше Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

Нагадаємо, колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.