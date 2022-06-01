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    Події в Україні

    Луценко на службі взявся за кайло (відео)

    Луценко опрацює один, тоді як його товариші по службі просто спостерігають - Луценко на службі взявся за кайло (відео)
    Луценко опрацює один, тоді як його товариші по службі просто спостерігають
    фото: скріншот із відео

    Ексгенпрокурор продовжує нести службу у батальйоні територіальної оборони

    Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко продовжує нести службу у батальйоні територіальної оборони та розповідати про свої армійські будні. На сторінці у Facebook він показав, як орудує кайлом – поглиблює ним окоп.

    «У цей день 25 років тому був підписаний нікчемний «Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ», який на папері гарантував територіальну цілісність нашої держави. Цитувати Бісмарка про ціну договорів з Росією – не буду. Краще як частинка ЗСУ продовжу робити все, що можу, з тим, що маю, там, де я є», – підписав відео Луценко.

    У коментарях до відео зауважують, що Луценко опрацює один, тоді як інші просто спостерігають. Однак ексгенпрокурор відповів, що кайло лише одне, тому трудяться по черзі.

    Раніше Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

    Нагадаємо, колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

    Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

    Теги: росія Юрій Луценко окупанти ЗСУ війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Луценко на службі взявся за кайло (відео)