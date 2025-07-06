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Покровськ: аналітики ISW спрогнозували плани окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Покровськ: аналітики ISW спрогнозували плани окупантів
РФ може мати намір використати виступ між Покровськом і Торецьком, щоб оточити Покровськ з північного сходу
фото з відкритих джерел

Росіяни спробують окупувати Добропілля

Російські загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Покровська та можуть спробувати піти далі до Добропілля. Це відбувається в межах зусиль з оточення Покровська й обходу українських фортечних поясів у Донецькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), перадає «Главком».

Аналітики нагадали, що ще наприкінці червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська наступають на «Добропільському напрямку» (на північний захід від Торецька та Покровська), а також що в цьому районі атакують підрозділи російського 68 армійського корпусу (Східного військового округу) та 20 та 150 мотострілецьких дивізій (обидві Восьмої загальновійськової армії).

А геолокаційні відеозаписи, за даними ISW, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Коптієве та Шевченко Перше та просунулися до південно-східного Разиного (північний схід від Покровська).

Раніше у ISW зазначали, що російське військове командування може мати намір використати російський виступ між Покровськом і Торецьком, щоб оточити Покровськ з північного сходу та півночі або обійти українську оборону в Костянтинівці з південного заходу та заходу.

«Подальше просування Росії до Добропілля свідчитиме про те, що російські війська надають тактичного пріоритету просуванню на захід від серії укріплених міст, що формують основу оборонних позицій України та змушують українські війська відступити під тиском оточення, а не проводити лобовий штурм», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну оборону українських військових під час великого наступу російських сил на Покровськ. За його словами, завдяки злагодженій роботі 14-ї та 117-ї бригад вдалося повністю знищити 115 одиниць техніки противника, ліквідувати 200 російських солдатів, а ще 300 отримали поранення.

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Теги: Покровськ ЗСУ окупанти війна ISW

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