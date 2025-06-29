У Покровську жінка на замовлення РФ шпигувала за ЗСУ із храму

Прихильниця Росії встановила пристрій відеоспостереження у церкві

Заводський районний суд міста Камʼянського Дніпропетровської області визнав громадянку винною у державній зраді. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 червня.

Проживаючи у місті Покровську Донецької області, жінка мала проросійські погляди і з 2022 року спілкувалась у Telegram із невстановленим представником ФСБ РФ.

У червні 2024-го вона за завданням російської спецслужби орендувала квартиру і встановила там дистанційне відеоспостереження у вигляді мобільних телефонів, спрямувавши їх у визначеному напрямку. Росіянам було надано онлайн-доступ до відеотрансляції. За таку роботу зловмисниця отримала на свою банківську карту грошову винагороду, сума якої не встановлена.

Крім того, обвинувачена розмістила аналогічний засіб дистанційного відеоспостереження у Свято-Володимирському храмі у Покровську, спрямувавши відеозйомку на проїзну частину автодороги. Пристрій відеоспостереження працював у храмі декілька місяців і жінка на прохання ФСБ РФ декілька разів приходила і повторно налаштовувала його.

У серпні 2024-го, перебуваючи у приміщенні храму вона сфотографувала автомобілі з ознаками приналежності до підрозділів сил оборони України і надіслала представникові РФ. І також протягом серпня-вересня того ж року ще чотири рази передала інформацію про розміщення військової техніки та військовослужбовців ЗСУ.

У судовому засіданні жінка вину визнала і сказала, що розкаюється. У вироку написано, що вона активно сприяла розкриттю злочину. Суд призначив їй 15 років тюремного покарання з конфіскацією усього майна.

Нагадаємо, 12 червня 2025 року Балаклійський районний суд Харківської області визнав винним у колабораційній діяльності 39-річного мешканця міста Балаклія, уродженця Узбекистану. Під час російської окупації чоловік публічно виправдовував агресію РФ, агітував мешканців укладати трудові договори з окупаційною адміністрацією та закликав бути лояльними до загарбників. Водночас суд звільнив його від покарання через закінчення терміну притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили агентурну мережу російських спецслужб. Вона коригувала ворожі авіаудари по східних, південних та західних областях України.

Також «Главком» інформував, що кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.