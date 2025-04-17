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Україна відбила великий наступ РФ на Покровськ – Зеленський

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Україна відбила великий наступ РФ на Покровськ – Зеленський
Раніше стало відомо про великий наступ російських військ на Запорізькому напрямку
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну оборону українських військових під час великого наступу російських сил на Покровськ. За його словами, завдяки злагодженій роботі 14-ї та 117-ї бригад вдалося повністю знищити 115 одиниць техніки противника, ліквідувати 200 російських солдатів, а ще 300 отримали поранення. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». 

Раніше стало відомо про великий наступ російських військ на Запорізькому напрямку, де українські захисники знищили 80 ворожих солдатів. Однак загроза залишається високою, адже ворог готує масштабні атаки на Харківському та Сумському напрямках. Біля Сумщини російські сили зосередили угруповання чисельністю близько 60 тисяч осіб.

Попри значну концентрацію сил противника, українські військові демонструють високий рівень підготовки та рішучості. Президент Зеленський наголосив, що Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність.

Нагадаємо, Росія готує удари по Україні напередодні Великодня – Зеленський. Українські спецслужби мають інформацію про те, що Російська Федерація готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику», – каже він.

Президент зустрівся з енергетиками і відзначив їх державними нагородами. Він наголосив, що вже третю зиму повномасштабної війни Україні вдалося пройти без блекауту.

 

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Теги: росія Володимир Зеленський

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