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Атака на Київ: з’явились фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака на Київ: з’явились фото наслідків
РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами
фото: Reuters

Рятувальники вже ліквідовують наслідки атаки у столиці

Reuters опублікував наслідки нічної російської атаки на столицю України. Про це передає «Главком».

На світлинах зруйновані будинки, а нічне небо у вогні. На ранкових фото рятувальники вже ліквідовують наслідки атаки.

Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
фото: Reuters
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
фото: Reuters
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
фото: Reuters
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
фото: Reuters
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
фото: Reuters
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
Наслідки атаки РФ на Київ, 4 липня 2025 року
фото: Reuters

Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  •  Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 19 мешканців столиці. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували.

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Теги: Київ ракета дрон війна окупанти

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