Розвідка ідентифікувала окупантів, причетних до ракетного удару по центру Сум

До артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 «Град» 30-го мотострілецького полку

Головне управління розвідки встановило особи російських військовослужбовців, причетних до ракетного удару по місту Суми 3 червня 2025 року. Внаслідок удару тоді загинули шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

За даними української розвідки, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 «Град» 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області РФ.

Безпосередньо до удару по місту Суми, за даними ГУР МО, причетні наступні військовослужбовці 30-го полку:

Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30 мотострілецького полку, підполковник. Адреса реєстрації: Пенза, проспект Строітєлєй, 38, кв. 46

Волобуєв Дмитро Олександрович, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку, капітан. Адреса: м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9.

Командирами розрахунків РСЗВ БМ-21 «Град» артилерійської батареї 30 мотострілецького полку на момент удару були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.

Нагадаємо, російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Окупанти вранці 3 червня за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

Як відомо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави України, угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес створення трибуналу.