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У Покровську під час евакуації важкопоранених «Білий янгол» потрапив під удар РФ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Покровську під час евакуації важкопоранених «Білий янгол» потрапив під удар РФ (відео)
Машина поліцейських отримала численні пошкодження
скріншот з відео

Унаслідок атаки дроном поранення отримав поліцейський Костянтин Туницький

У Покровську на Донеччині під час евакуації важкопоранених екіпаж «Білий янгол» потрапив під удар дронів. Внаслідок удару постраждав поліцейський Костянтин Туницький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що спершу мішенню ворога стала цивільна пара на велосипедах. Внаслідок вибуху обидва отримали важкі поранення, 42-річному чоловіку відірвало ногу. Поліцейські знайшли поранених на дорозі, надали першу допомогу та помчали до лікарні разом зі ще одним пораненим.

«У цю мить російські війська вдарили по автомобілю дроном «Молнія». Машина отримала численні пошкодження та не могла їхати далі. Наш колега був поранений, а на руках – людина на межі життя та смерті. Ми викликали підмогу та відправили з нею цивільних поранених, сподіваючись на диво. Але його не сталось, Росія забрала ще одне життя», – розповів начальник підрозділу «Білий янгол» Геннадій Юдін.

Наразі поранений поліцейський проходить лікування, у нього осколкове поранення ноги, загрози життю немає.

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Нагадаємо, триває 1224-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу відбулося 146 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль Донецької області; Малинівка, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області.

До слова, під час евакуації важкопораненої жінки із Курахового Донецької області ледь не загинув екіпаж «Білого янгола». Прибувши на місце, правоохоронці почали надавати першу допомогу постраждалій. У цей час окупанти завдали удару поблизу автомобіля, що стояв надворі. Поліцейські швидко посадили жінку та її родича до машини та, ризикуючи життям, почали прориватися з міста.

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Теги: Національна поліція України Донеччина Покровськ

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