Полк «Азов» за ніч знищив понад 20 окупантів у Маріуполі

Крім окупантів наші захисники знищили сім одиниць ворожої техніки

Бійці полку «Азов» у Маріуполі протягом ночі проти 25 березня знищили п’ять вантажних автомобілів, дві бойові машини десанту. Ще одна БМД окупантів пошкоджена. Про це повідомили бійці полку «Азов».

«Захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь!» – йдеться у дописі.

Напередодні генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя за звільнення дітей Маріуполя. Він написав, що на збір дітей і організацію їх вивозу йому потрібно три дні. На останньому блокпості виїзду з міста він обіцяє здатися в полон.

Маріупольська міська рада закликає світову спільноту врятувати сотні тисяч мешканців міста. У місті куманітарна катастрофа.

Як повідомлялося, внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків).

Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.

На сьогодні узгоджено два гуманітарні коридори. 25 березня мають запрацювати два гуманітарні коридори – з міст Маріуполь і Мелітополь до міста Запоріжжя.

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