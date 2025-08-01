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Полонений окупант зі зламаною щелепою розповів про жорстокість командування РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Полонений окупант зі зламаною щелепою розповів про жорстокість командування РФ
У полон окупант здався добровільно
скріншот з відео

Окупант зізнався, що не хотів цієї війни та радіє, що потрапив у полон

Полонений окупант на ім’я Добротворський Михайло зізнався, що радий був потрапити до рук ЗСУ на Курщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео Десантно-штурмових військ.

Добротворський розповів, що його примусово мобілізували, приїхавши до нього додому. До цього окупант ніколи не служив. До війни він працював на меблевому заводі, не мав кредитів, але «по малолітці» викрав 48 машин, за що йому давали 2,5 роки умовно.

На запитання про це, хто йому зламав щелепу, окупант зізнався, що це зробили його командир та його підопічний, тому що той відмовився йти на бойове завдання. «Вони мене кулаками били, штовхали ногами, щелепу зламали», – згадав він.

За словами 25-річного військовополоненого, він один раз вже втікав з лав російської армії, але його повернули. «У нас підполковник він на нас постійно кричить: «Ви п**араси й мавпи, я вас на бойових усіх обнулю. Ви у живих ніхто не залишиться». Це не нормально», – пожалівся він.

У полон окупант здався добровільно. Каже, ніби, не хотів цієї війни. Стосовно поводження з ним з боку українських захисників, росіянин зізнався, що його одразу оглянули, надали першу медичну допомогу, після чого відправили на рентген.

Він порадив росіянам, щоб ті в жодному разі не підписували контракти й залишалися вдома з родинами. За його словами, ця війна дуже моторошна. Також він підтвердив, що РФ має великі втрати на фронті. «Там їх дуже багато лежить. Взагалі, їх ніхто не намагається витягнути», – підсумував він.

Раніше інший полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Як відомо, останній обмін полоненими відбувся 23 липня. Це був вже дев’ятий етап, про який було домовлено в Стамбулі. Цього разу додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники.

Теги: війна полон росіяни

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