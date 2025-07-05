Ліквідація генералів РФ створює «тактичні труднощі» для окупантів – Британська розвідка

Ліквідація 16 російських генералів підриває командування РФ

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вважає, що ліквідація значної кількості російських генералів може негативно вплинути на систему управління в деяких підрозділах збройних сил РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на огляд британської розвідки.

Як зазначає британська розвідка, нещодавно ліквідований заступник командувача Військово-морського флоту Росії Михаїл Гудков став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку 2025 року.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 16 генералів, ідеться в огляді. Ці втрати підкреслюють ефективність дій українських Сил оборони.

«Втрата такої кількості високопоставлених офіцерів, ймовірно, підірвала систему командування та управління в деяких підрозділах Збройних сил Росії. Це, ймовірно, призвело до тактичних та оперативних труднощів Росії під час конфлікту», – зазначає розвідка Британії.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що знаходиться у Воронезькій області Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб та ССО.

Як зазначають у Генштабі, цей удар став частиною зусиль зі зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів.

Аеродром «Борисоглєбськ» є місцем базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. За попередніми даними, внаслідок атаки було уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.