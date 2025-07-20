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Латвія оголосила про депортацію ще 841 росіянина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Латвія оголосила про депортацію ще 841 росіянина
Станом на початок 2024 року міграційна служба Латвії відправила попередження про видворення на адресу 1167 громадян Росії
фото з відкритих джерел

841 громадянин РФ не подав документи на статус резидента ЄС, тому має залишити Латвію до 30 листопада 2025 року

Ще 841 громадянин Росії отримав попередження про видворення з Латвії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.lt.

Зазначається, що причиною видворення стало недотримання введених рік тому правил, згідно з якими громадяни РФ із посвідкою на проживання в Латвії мали до 30 червня 2025 року запросити статус постійного резидента Євросоюзу. Для цього потрібно було скласти іспит з латиської мови.

«841 громадянин РФ не подав документи на статус резидента ЄС, тому має залишити Латвію до 30 листопада 2025 року», – йдеться в повідомленні.

Проте тим росіянам, які потрапити до цього списку та бажають залишитися в Латвії і відповідають вимогам, дозволено подати нову заяву на посвідку на проживання.

Видання пише, що станом на початок 2024 року міграційна служба Латвії відправила попередження про видворення на адресу 1167 громадян Росії. Майже 70% із них були старшими за 60 років. 

Нагадаємо, раніше до Конституційного суду було подано позови від громадян Росії, колишніх (не)громадян Латвії, які просили перевірити, чи відповідають поправки до Закону про імміграцію Сатверсме та Декларації з прав людини. Інтереси цих 29 заявників представили юрист Єлизавета Кривцова та адвокат Інесе Нікульцева.

До слова, раніше український політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що Росія формує ударний кулак, який за певних обставин почне наступальну операцію проти країн Балтії та Польщі. Безсмертний зазначив, що на цей момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції, але не слід недооцінювати ворога.

Проте Конституційний суд Латвії визнав конституційною норму Імміграційного закону, яка зобов'язує громадян Росії, які раніше були (не) громадянами Латвії, у визначені законом терміни скласти іспит з латиської мови. Крім того, вони зобов'язані вказати джерело доходів, щоб отримати посвідку на постійне проживання в ЄС.

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Теги: Латвія росіяни росія депортація

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