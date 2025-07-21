Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року
На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори
фото: 101 ОБрО ГШ ЗСУ

За минулу добу Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу росіян

За минулу добу відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3316 дронів-камікадзе та здійснили 5978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Плавні, Приморське, Оріхів Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року фото 1
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 356 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року фото 2
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року фото 3
мапа: Facebook/Генштаб

За добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року фото 4
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року фото 5
мапа: Facebook/Генштаб

У районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року фото 6
мапа: Facebook/Генштаб

Зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року фото 7
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року фото 8
мапа: Facebook/Генштаб

Українські захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року фото 9
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог 17 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року фото 10
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.

Нагадаємо, триває 1244-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб фронт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірний убивця, чию справу зараз розглядають у львівському суді – В’ячеслав Зінченко, був достатньою мірою розігрітий ненавистю до Ірини Фаріон
Юрій Сиротюк: Усі хейтери Ірини Фаріон керували рукою вбивці
16 липня, 11:55
НАБУ підозрює Олексія Чернишова у зловживанні службовим становищем і отриманні хабаря
Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно
1 липня, 15:45
Путін сприймає цілі Росії як пріоритет важливіший за економічні втрати
Reuters розповів, як Путін реагує на ультиматуми Трампа
15 липня, 23:47
У 2022 році Руслан Шевченко став на захист Батьківщини від російських окупантів
Боронив Україну на Покровському напрямку. Згадаймо Руслана Шевченка
14 липня, 09:00
Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити окупантів без критично важливих елементів живлення
У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)
15 липня, 06:13
Існує сценарій, за якого війна в Україні не закінчиться до кінця 2025 року
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ зробив тривожний прогноз
19 липня, 17:21

Події в Україні

На Хмельниччині пошкоджено 20 будинків через атаку окупантів (фото)
На Хмельниччині пошкоджено 20 будинків через атаку окупантів (фото)
Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів
Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів
Обшуки у співробітників НАБУ: реакція Бюро
Обшуки у співробітників НАБУ: реакція Бюро
Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото)
Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року
Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків
Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
5269
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3718
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
3701
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
3694
Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua