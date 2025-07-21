Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори

За минулу добу Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу росіян

За минулу добу відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3316 дронів-камікадзе та здійснили 5978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Плавні, Приморське, Оріхів Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 356 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку

У районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 17 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку

Ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.

Нагадаємо, триває 1244-й день повномасштабної війни в Україні.