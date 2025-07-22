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Російські дрони ударили по Сумам: є постраждалі

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Російські дрони ударили по Сумам: є постраждалі
Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі обласного центру
фото: з відкритих джерел

Внаслідок удару постраждав дитячий майданчик, навчальний та медичний заклади, багатоповерхівки навколо

У вівторок вдень, 22 липня, російські дрони вчергове атакували Сумську громаду. Про це, як пише «Главком», повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Він зазначив, що зафіксовані влучання в Ковпаківському районі міста. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. 

Російські дрони ударили по Сумам: є постраждалі фото 1

Посадовець уточнив, що після влучань ворожих ударних БпЛА в Сумах також пошкоджені дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок

«Попередньо, постраждали двоє людей. Їх госпіталізують», - написав Олег Григоров.

Російські дрони ударили по Сумам: є постраждалі фото 2

Також він повідомив, що триває обстеження території. На місці події працюють усі екстрені служби.

Місцеве видання «Кордон Медіа» своєю чергою повідомляє, що один із ворожих БпЛА влучив у дерево.

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Уламками пошкоджені автівки та вікна в аптеці поруч.

Наразі загроза повторних атак зберігається.

Нагадаємо, увечері 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по Сумах. Внаслідок російського удару пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок. До медичного закладу госпіталізували двох людей: 60-річній жінці та 38-річному чоловіку надають медичну допомогу. За попередніми даними, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

У ДСНС показали, як рятувальники евакуювали мешканців пошкоджених будинків та ліквідували осередки загорянь.

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Теги: Суми війна дрон

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