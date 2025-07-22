Російські дрони ударили по Сумам: є постраждалі
Внаслідок удару постраждав дитячий майданчик, навчальний та медичний заклади, багатоповерхівки навколо
У вівторок вдень, 22 липня, російські дрони вчергове атакували Сумську громаду. Про це, як пише «Главком», повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Він зазначив, що зафіксовані влучання в Ковпаківському районі міста. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі.
Посадовець уточнив, що після влучань ворожих ударних БпЛА в Сумах також пошкоджені дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок
«Попередньо, постраждали двоє людей. Їх госпіталізують», - написав Олег Григоров.
Також він повідомив, що триває обстеження території. На місці події працюють усі екстрені служби.
Місцеве видання «Кордон Медіа» своєю чергою повідомляє, що один із ворожих БпЛА влучив у дерево.
Уламками пошкоджені автівки та вікна в аптеці поруч.
Наразі загроза повторних атак зберігається.
Нагадаємо, увечері 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по Сумах. Внаслідок російського удару пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок. До медичного закладу госпіталізували двох людей: 60-річній жінці та 38-річному чоловіку надають медичну допомогу. За попередніми даними, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.
У ДСНС показали, як рятувальники евакуювали мешканців пошкоджених будинків та ліквідували осередки загорянь.