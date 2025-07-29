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Захисник Зміїного, який понад три роки був у полоні, зустрівся з дружиною: щемливе відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прикордонник повернувся додому з російського полону
фото: скриншот з відео

Три з половиною роки – саме стільки чекала дружина чоловіка з полону

Після трьох із половиною років у російській неволі прикордонник, захисник острова Зміїний, вперше обійняв дружину. Держприкордонслужба показала зворушливе відео зустрічі, передає «Главком».

«Довгоочікувана зустріч: три з половиною роки – саме стільки чекала його дружина. Захисник острова Зміїний, прикордонник, який повернувся з ворожого полону – нарешті вдома. Обійми, які були в мріях 1252 дні», – наголосила ДПСУ.

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Нагадаємо, військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення.

«На початковому етапі функціонал доступний для тих, хто нещодавно звільнився з полону. Згодом він буде відкритим для всіх військовослужбовців та цивільних, які пережили досвід перебування у російських місцях ув’язнення під час російської агресії. Для ідентифікації та пришвидшення пошуку родинам також слід звернути увагу на повноцінне наповнення Особистого кабінету включно з фотоматеріалами», – йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив у тестову роботу новий унікальний функціонал для українських захисників та цивільних, які повернулися з російської неволі. Завдяки цьому вони можуть надавати інформацію про інших полонених. 

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Теги: обмін полоненими полон Держприкордонслужба

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