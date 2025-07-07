Трамп відповів, чому не надає Україні таку ж допомогу, як і Ізраїлю

Трамп: Якби я був президентом, війни з Росією зараз не було б

Також Дональд Трамп знову повторив, що війна між Україною та Росією не розпочалася б, якби він був президентом

Під час розмови з журналістами американського президента запитали, чому США не надають Україні такої ж допомоги, як Ізраїлю. Як повідомляє «Главком», Трамп не надава чіткої відповідіале знову повторив, що його адміністрація активно підтримує Україну у війні проти Росії.

Крім того, Трамп в чергой раз повторив, що війна між Україною та Росією, на його думку, взагалі не розпочалася б, якби він був президентом.

«Я допомагаю Україні. Допомагаю дуже багато. Це війна, яка ніколи не мала початися. Якби я був президентом, війни з Росією зараз не було б», – заявив він.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України. Ця заява різко контрастує з його колишніми обіцянками швидко зупинити конфлікт. Як інформує «Главком», про це пише Politico.

«Я не знаю. Я не можу сказати вам, станеться це чи ні», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що зможе домогтися припинення бойових дій.

До речі, американська щоденна газета New York Post, яку постійно читає президент США Дональд Трамп, випустила звернення, у якому закликала його підтримувати Україну. Як інформує «Главком», про це йдеться в редакційній статті таблоїда.

Як зауважила редакція медіа, Трамп був «розчарований» розмовою з російським лідером Володимиром Путіним, зазначивши, що саме після того дзвінка РФ завдала одного з найбільших ударів по Києву від початку повномасштабної війни.

«То чому ж, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну?», – питають у New York Post.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії. Про це американський президент заявив журналістам на борту Air Force One. Інформує «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One, що у нього була хороша розмова із Зеленським, повторивши, що він «дуже незадоволений» своєю розмовою з Путіним днем раніше через те, що, за його словами, російський лідер відмовляється працювати над припиненням вогню.