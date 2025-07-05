Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Полонений окупант потрапив на війну, бо хотів одружитися

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Полонений окупант потрапив на війну, бо хотів одружитися
Окупант перед обміном розповів, як потрапив на війну
фото: скріншот із відео

Росіянин встиг повоювати 10 днів, отримав осколкове поранення плеча і потрапив у полон

Полонений окупант на ім’я Геннадій Тепляєв пішов на віну, бо хотів одружитися. Як інформує «Главком», про це він перед обміном розповів у проєкті «Хочу жити».

Окупант був уродженцем Ташкенту – столиці Узбекистану, і не мав російського громадянства. Але воно йому знадобилося, щоб поїхати в Осетію та оженитися. Тоді Геннадій не придумав нічого кращого, як подзвонити за оголошенням, де пропонували громадянство в обмін на контракт із Міноборони. Як з’ясувалося – надурили, бо згодом уже казали, що документи зроблять лише після року служби.

У результаті окупант встиг повоювати 10 днів, отримав осколкове поранення плеча і потрапив у полон.

«Я не повинен був тут перебувати. Це не моя війна», – підсумував росіянин.

Нагадаємо, Україна повернула з полону ще одну групу захисників у межах домовленостей у Стамбулі з російською стороною.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі. Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

Нагадаємо, Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

Як відомо, 26 червня Україна та Росія обмінялися полоненими. Дехто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

Як повідомлялося, росіяни порушують Женевську конвенцію не тільки стосовно українських військових, а й до цивільних. Понад 90% українців у російському полоні зазнають катувань.

Читайте також:

Теги: росія Міноборони війна полон документи Україна громадянство поранення обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закон про множинне громадянство – чому це добре?
Закон про множинне громадянство – чому це добре?
19 червня, 09:32
Вибиті вікна, потрощені дахи та зруйновані стіни: відео наслідків атаки на Одесу
Вибиті вікна, потрощені дахи та зруйновані стіни: відео наслідків атаки на Одесу
10 червня, 11:33
Словаччина та Угорщина давно отримують мільярдні дотації з європейського бюджету, але не завжди діють у солідарності з партнерами
Підсумки саміту ЄС: тривожні сигнали для України
27 червня, 18:42
Пожежа після влучання у Тернополі
Тернопіль: мер повідомив про влучання 11 «шахедів» та трьох ракет (фото, відео)
6 червня, 11:46
За час повномасштабного вторгнення ліквідовано щонайменше 16 російських генералів
Ліквідація генералів РФ створює «тактичні труднощі» для окупантів – Британська розвідка
Сьогодні, 11:28
В адміністрації румунського президента зазначили, що Дан підтвердить зобов'язання Румунії продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях
Новий президент Румунії вперше відвідає Україну: деталі
11 червня, 13:34
Дрони, які використали для спецоперації «Павутина»
В операції «Павутина» СБУ застосовувала спеціальні дрони власної розробки: деталі
11 червня, 12:37
Діти допомагають розбирати завали в районі бульвару імені Вацлава Гавела
Школярі в Києві допомагають розбирати завали після удару РФ (відео)
17 червня, 19:52
Олексій Чиж розповів, що росіяни пропонували йому гроші за перехід на їхній бік
Давали 30 секунд на обід. Український пілот розповів про жахи російського полону
3 липня, 17:11

Суспільство

Полонений окупант потрапив на війну, бо хотів одружитися
Полонений окупант потрапив на війну, бо хотів одружитися
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
Нацгвардійці вразили російську гармату на рекордній відстані
Нацгвардійці вразили російську гармату на рекордній відстані
Новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому його боїться Москва
Новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому його боїться Москва
У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік
У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік
На фронті поліг учасник АТО зі Львова. Згадаймо Романа Подлевського
На фронті поліг учасник АТО зі Львова. Згадаймо Романа Подлевського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
46K
«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових
14K
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
14K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
8247
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua