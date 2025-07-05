Полонений окупант потрапив на війну, бо хотів одружитися

Окупант перед обміном розповів, як потрапив на війну

Росіянин встиг повоювати 10 днів, отримав осколкове поранення плеча і потрапив у полон

Полонений окупант на ім’я Геннадій Тепляєв пішов на віну, бо хотів одружитися. Як інформує «Главком», про це він перед обміном розповів у проєкті «Хочу жити».

Окупант був уродженцем Ташкенту – столиці Узбекистану, і не мав російського громадянства. Але воно йому знадобилося, щоб поїхати в Осетію та оженитися. Тоді Геннадій не придумав нічого кращого, як подзвонити за оголошенням, де пропонували громадянство в обмін на контракт із Міноборони. Як з’ясувалося – надурили, бо згодом уже казали, що документи зроблять лише після року служби.

У результаті окупант встиг повоювати 10 днів, отримав осколкове поранення плеча і потрапив у полон.

«Я не повинен був тут перебувати. Це не моя війна», – підсумував росіянин.

Нагадаємо, Україна повернула з полону ще одну групу захисників у межах домовленостей у Стамбулі з російською стороною.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі. Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

Нагадаємо, Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

Як відомо, 26 червня Україна та Росія обмінялися полоненими. Дехто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

Як повідомлялося, росіяни порушують Женевську конвенцію не тільки стосовно українських військових, а й до цивільних. Понад 90% українців у російському полоні зазнають катувань.