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Польща готова відремонтувати Leopard для України, але є умова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща готова відремонтувати Leopard для України, але є умова
фото ілюстративне

Глава міноборони Польщі веде переговори з Німеччиною щодо запчастин для танків

Танки Leopard для України готова відремонтувати Польща, але для цього потрібно, аби Німеччина передала запчастини. Про це повідомляє міноборони країни.

У відомстві нагадали, що Польща передала Україні танки Т-72. Також є кошти на ремонт ще 34 таких танків.

«Польський механічний завод «Бумар-Лабенди» ремонтує танки Leopard 2А4. При цьому міністр оборони Польщі Маріуш Блащак хоче, аби завод відремонтував танки Leopard для України, проте для цього потрібно, аби Німеччина поставила запчастини. Голова міноборони країни веде переговори з цього приводу», – йдеться в повідомленні.

Раніше Польща повідомила, коли перші Leopard прибудуть в Україну.

Нещодавно стало відомо, що із поставкою Україні танків Leopard 2 виникли проблеми.

Як повідомлялося, перші танки Leopard поїдуть в Україну вже у березні 2023 року

До слова, уряд Нідерландів передасть Україні боєприпаси для основних бойових танків Leopard 2.

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Теги: Польща танки війна Україна

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