Із поставкою Україні танків Leopard 2 виникли проблеми

Зобов'язання передати Україні танки Leopard 2A6 взяли на себе лише Німеччина та Португалія

Україна поки не отримає обіцяної Німеччиною кількості модифікованих танків Leopard 2

Україна поки не отримає від партнерів тієї кількість танків Leopard 2A6, які були обіцяні Німеччиною. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Spiegel.

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Пісторіус зазначив, що на засіданні танкової коаліції жодних зобов'язань щодо танків Leopard 2A6 інші країни на себе не брали.

«Ми не досягнемо там чисельності батальйону», - заявив голова міноборони ФРН.

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За словами Пісторіуса, на сьогоднішній день зобов'язання передати ці танки Україні взяли на себе лише Німеччина та Португалія – 14 та три танки відповідно. Польща готова передати майже 30 танків, проте більш застарілої моделі – Leopard 2A4. Швеція поки що вивчає питання, чи зможе вона передати цю техніку і в якому обсязі.

Нагадаємо, 3 лютого Німеччина офіційно підтвердила постачання танків Leopard 1 до України.

Як повідомлялося, перші танки Leopard поїдуть в Україну вже у березні 2023 року

Уряд Нідерландів передасть Україні боєприпаси для основних бойових танків Leopard 2.

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Відомо, що Фінляндія готує для України новий пакет військової допомоги і не виключає поставки танків для ЗСУ.