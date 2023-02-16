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Із поставкою Україні танків Leopard 2 виникли проблеми

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Із поставкою Україні танків Leopard 2 виникли проблеми
Зобов'язання передати Україні танки Leopard 2A6 взяли на себе лише Німеччина та Португалія
фото з відкритих джерел

Україна поки не отримає обіцяної Німеччиною кількості модифікованих танків Leopard 2

Україна поки не отримає від партнерів тієї кількість танків Leopard 2A6, які були обіцяні Німеччиною. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Spiegel.

Пісторіус зазначив, що на засіданні танкової коаліції жодних зобов'язань щодо танків Leopard 2A6 інші країни на себе не брали.

«Ми не досягнемо там чисельності батальйону», - заявив голова міноборони ФРН.

За словами Пісторіуса, на сьогоднішній день зобов'язання передати ці танки Україні взяли на себе лише Німеччина та Португалія – 14 та три танки відповідно. Польща готова передати майже 30 танків, проте більш застарілої моделі – Leopard 2A4. Швеція поки що вивчає питання, чи зможе вона передати цю техніку і в якому обсязі.

Нагадаємо, 3 лютого Німеччина офіційно підтвердила постачання танків Leopard 1 до України.

Як повідомлялося, перші танки Leopard поїдуть в Україну вже у березні 2023 року

Уряд Нідерландів передасть Україні боєприпаси для основних бойових танків Leopard 2.

Відомо, що Фінляндія готує для України новий пакет військової допомоги і не виключає поставки танків для ЗСУ.

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Теги: Україна Німеччина танки

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