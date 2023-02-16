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Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Після дев’яти місяців боїв в Україні російська армія втратила майже 40% танків
фото з відкритих джерел

Початок контрнаступу України залежить від швидкості та масштабу надання Заходом необхідної техніки

Витратна війна РФ проти України значно виснажила російські сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу. Росії бракує достатньої механізованої бойової потужності для прориву. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нездатність Росії відновити відпрацьовану механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує можливості Росії у маневровій війні. ISW наводить дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) про те, що Росія втратила близько 50% своїх танків Т-72Б і Т-72Б3М і багато танків Т-80, змушуючи російські сили покладатися на старішу техніку.

Норвезька розвідувальна служба зазначила, що Росія все ще здатна виробляти велику кількість стрілецької зброї, ракет і танки, але база оборонної промисловості продовжуватиме боротися за те, щоб компенсувати наслідки західних санкцій. Розвідка додає, що Росії також потрібно буде докласти великих зусиль для створення нових виробничих ліній і знадобиться час для найму та навчання працівників. Аналітики ISW вважають, що це навряд чи збільшать спроможність російської оборонної промисловості виробляти танки швидко та в масштабах, щоб вплинути на результат нинішнього російського наступу чи українського контрнаступу, що розпочнеться найближчими місяцями. 

«Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні ще більше зруйнує здатність Росії вести механізовану війну, оскільки Росія намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі. Україна, ймовірно, продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом наступних кількох місяців, але її здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надає їй необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку», – підсумували аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 15 лютого:

  • Витратна військова кампанія Росії в Україні, ймовірно, значно виснажила російську техніку та резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.
  • Нездатність Росії відновити відпрацьований механізований матеріал у короткостроковій перспективі ще більше обмежує можливості російської армії у веденні механізованих бойових дій.
  • Російський президент Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та на лінії Сватове — Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.
  • Російські джерела натякали, що українські війська можуть утримувати позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області, хоча ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.
  • Кремль продовжує фінансувати військові дії в Україні з регіональних бюджетів.
  • Російський уряд продовжує інтегрувати окуповані території в російські структури управління.
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ фото 1

Як повідомлялося, згідно з підрахунками аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), після дев’яти місяців боїв в Україні російська армія втратила майже 40% свого довоєнного парку танків.

Теги: танки Україна війна росія

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