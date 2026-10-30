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Полтавщина: російський дрон убив жінку, яка ціною життя врятувала дитину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Полтавщина: російський дрон убив жінку, яка ціною життя врятувала дитину
Загибла Аня виховувала двох дітей-близнюків 2016 року народження та загинула, прикривши собою маленьку племінницю
фото: Володимир Булашев

Трагедія сталася в день 35-річчя чоловіка загиблої

У Кременчуці Полтавської області внаслідок російської атаки 29 жовтня загинула молода жінка на ім'я Аня, яка виховувала двох дітей-близнюків. Під час удару по житловому будинку вона встигла прикрити собою маленьку племінницю, завдяки чому дитина вижила. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцевого журналіста Володимира Булашева.

За наявною інформацією, на момент російської атаки жінка, ймовірно, перебувала вдома разом із дітьми. Окрім власних близнюків 2016 року народження, жінка доглядала за маленькою донькою своєї сестри.

Коли російські війська завдали удару по багатоквартирному житловому будинку, жінка встигла прикрити собою племінницю. За словами сестри загиблої, саме завдяки цьому дитина залишилася живою.

Унаслідок атаки всі троє дітей опинилися в лікарні. Медики надали їм необхідну допомогу. Інформація про характер отриманих травм та їхній стан наразі не уточнюється.

Трагедія сталася в особливий для родини день. Чоловік Ані 29 жовтня відзначав своє 35-річчя. Саме цього дня внаслідок російського удару він втратив дружину, а двоє дітей залишилися без матері.

Особливо трагічними стали обставини її загибелі. За свідченням сестри, Аня в останні миті свого життя намагалася захистити маленьку племінницю. Жінка прикрила дитину власним тілом, завдяки чому дівчинка вижила.

Нагадаємо, 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Кременчук Полтавської області. Унаслідок удару було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, у якому перебували цивільні мешканці.

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Теги: Кременчук війна окупанти

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