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Росія засудила найстаршого кримського політв'язня до 18 років ув'язнення

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія засудила найстаршого кримського політв'язня до 18 років ув'язнення
77-річний Володимир Ананьєв має хронічні захворювання, а його дружина побоюється за життя чоловіка
Фото: Суспільне

77-річного Володимира Ананьєва звинуватили в підготовці замаху на окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова. Захист готує апеляцію

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив 77-річного Володимира Ананьєва, якого правозахисники називають найстаршим кримським політв'язнем, до 18 років позбавлення волі. Його звинуватили в нібито підготовці замаху на окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Кримську правозахисну групу.

За рішенням російського суду, перші чотири роки Ананьєв має провести у в'язниці, а решту терміну – у виправній колонії суворого режиму. Крім того, йому призначили штраф у розмірі 600 тис. рублів.

Російська прокуратура вимагала для українця 22 роки ув'язнення. Захист політв'язня готує апеляцію.

Володимира Ананьєва затримали в окупованому Криму в лютому 2024 року. Разом із ним у справі фігурують Володимир Боднар та Оксана Шевченко, яких російські суди раніше засудили до 13 та 10 років ув'язнення відповідно.

Стан здоров'я політв'язня

Дружина засудженого Анна Святненко розповіла «Суспільному Крим», що її чоловік має проблеми із серцем, нирками та інші хронічні захворювання. За її словами, умови утримання погіршують його самопочуття.

«Я весь час передаю цілу купу різних препаратів, від найпростіших до складних – від серця, від хвороб нирок тощо», – зазначила жінка.

Святненко назвала вирок знущанням над людиною, а кримінальну справу – сфабрикованою.

Правозахисники також висловлюють занепокоєння станом Ананьєва. Вони наголошують, що через похилий вік і хронічні захворювання тривале ув'язнення становить загрозу його життю.

Кримська правозахисна група закликала міжнародну спільноту посилити зусилля для звільнення Ананьєва та інших українських цивільних заручників Кремля.

Переслідування українців в окупованому Криму

Нагадаємо, у лютому 2024 року російська ФСБ заявила про нібито запобігання замаху на Сергія Аксьонова. У межах цієї справи окупанти затримали Ананьєва та ще двох громадян України. Правозахисники вважають переслідування політично мотивованим.

Раніше «Главком» повідомляв, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туреччину та Узбекистан використати свій вплив на Москву для звільнення кримських політв'язнів.

Також в інтерв'ю «Главкому» Чубаров розповідав про посилення російських репресій проти кримських татар і правозахисників. Зокрема, окупаційна влада внесла до переліку «іноземних агентів» 137 осіб, яких вважає пов'язаними з рухом «Кримська солідарність».

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Теги: Крим окупанти правозахисники Рефат Чубаров вирок

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