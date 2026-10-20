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Сили оборони завдали серії ударів по окупантах одразу в трьох областях

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сили оборони завдали серії ударів по окупантах одразу в трьох областях
Сили оборони завдали ударів по російських військах
фото: Reuters

Під удар українських військових потрапили командний пункт, ремонтний підрозділ та склади росіян

Сили оборони України протягом 19 жовтня та в ніч проти 20 жовтня завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Українські захисники уразили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів та місця зосередження живої сили противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили оборони України.

Зокрема, українські військові уразили пункт управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Федорівка Запорізької області.

Сили оборони завдали серії ударів по окупантах одразу в трьох областях фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Також під удар потрапив ремонтний підрозділ російських військ поблизу Кальміуського на Донеччині. Такі підрозділи займаються відновленням пошкодженої військової техніки, щоб надалі повертати її до бойових частин. У Силах оборони наголосили, що знищення подібних об'єктів ускладнює окупантам ремонт техніки та її повернення на фронт.

Окрім цього, українські захисники атакували склади матеріально-технічних засобів російської армії одразу в трьох областях. Йдеться про об'єкти в районах Кріпенського Луганської області, Рівнополя Донецької області та Лагідного Запорізької області.

Окрему увагу українські військові приділили місцям зосередження особового складу противника. У Запорізькій області удари завдали в районах Рибалівки, Басані, Федорівки та Миколаївки.

На Донеччині Сили оборони уразили місця скупчення російських військових поблизу Зеленого Гаю, Горлівки та Селидового. Ще один удар по зосередженню живої сили окупантів завдали в районі Сватового Луганської області.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про атаку безпілотників на лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Нікольська» в Тамбовській області Росії. Об'єкт розташований поблизу міста Мічурінськ.

За попередньою інформацією моніторингових каналів, після удару на території станції спалахнула пожежа. Повідомлялося, що вогонь охопив резервуар із дизельним пальним.

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Теги: Генштаб війна ЗСУ окупанти

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