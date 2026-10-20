Сили оборони завдали серії ударів по окупантах одразу в трьох областях
Під удар українських військових потрапили командний пункт, ремонтний підрозділ та склади росіян
Сили оборони України протягом 19 жовтня та в ніч проти 20 жовтня завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Українські захисники уразили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів та місця зосередження живої сили противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили оборони України.
Зокрема, українські військові уразили пункт управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Федорівка Запорізької області.
Також під удар потрапив ремонтний підрозділ російських військ поблизу Кальміуського на Донеччині. Такі підрозділи займаються відновленням пошкодженої військової техніки, щоб надалі повертати її до бойових частин. У Силах оборони наголосили, що знищення подібних об'єктів ускладнює окупантам ремонт техніки та її повернення на фронт.
Окрім цього, українські захисники атакували склади матеріально-технічних засобів російської армії одразу в трьох областях. Йдеться про об'єкти в районах Кріпенського Луганської області, Рівнополя Донецької області та Лагідного Запорізької області.
Окрему увагу українські військові приділили місцям зосередження особового складу противника. У Запорізькій області удари завдали в районах Рибалівки, Басані, Федорівки та Миколаївки.
На Донеччині Сили оборони уразили місця скупчення російських військових поблизу Зеленого Гаю, Горлівки та Селидового. Ще один удар по зосередженню живої сили окупантів завдали в районі Сватового Луганської області.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про атаку безпілотників на лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Нікольська» в Тамбовській області Росії. Об'єкт розташований поблизу міста Мічурінськ.
За попередньою інформацією моніторингових каналів, після удару на території станції спалахнула пожежа. Повідомлялося, що вогонь охопив резервуар із дизельним пальним.
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