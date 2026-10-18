Bloomberg: Зеленський заявив, що Трамп підштовхує Україну до капітуляції

Зеленський: Я вважаю, що президент США дійсно має добрі стосунки з Путіним

Протистояння зі США відбувається у найгірший для України момент, оскільки країна готується до складної зими

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що останні дії США виглядають як спроба змусити Україну піти на поступки РФ. Про це пише «Главком».

Глава держави зазначив, що вживалися заходи, аби переконати Україну капітулювати, і хоч він не стверджує, що партнери свідомо прагнуть закінчити війну за рахунок України, зовні це виглядає саме так.

«Я вважаю, що було вжито заходів, щоб переконати Україну капітулювати. Я не кажу, що саме цю мету переслідують наші партнери. Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну проти Росії можна швидше закінчити за рахунок України. Але саме так це виглядає» – сказав президент.

У зв'язку з цим Зеленський нагадав про свою пропозицію припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на постачання додаткових ракет для систем ЗРК «Patriot». Наразі спостерігається суттєве скорочення передачі цих перехоплювачів: США надають лише 12 ракет для «Patriot», що в чотири рази менше, ніж за часів адміністрації Байдена, коли їх постачали безплатно.

Президент наголосив, що Україна заплатила за протибалістичні ракети в межах програми PURL, але частину поставок американська сторона так і не схвалила, і це не є технічною проблемою.

Глава держави також висловив сподівання, що відносини зі США покращаться після проміжних виборів, коли спаде нинішня агресивна політична агонія.

Коментуючи взаємини Дональда Трампа з Володимиром Путіним, Зеленський зауважив, що хоча президент США і має добрі стосунки з очільником Кремля, він усе одно не може змусити Путіна припинити війну.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень.

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

До слова, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.