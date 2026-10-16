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Спецпредставник Путіна заявив про плани США зняти санкції з РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Спецпредставник Путіна заявив про плани США зняти санкції з РФ
Представник Кремля заявив, що найближчим часом між Москвою та Вашингтоном очікується низка важливих ініціатив
фото: Reuters

Кирило Дмитрієв стверджує, що Вашингтон дедалі більше усвідомлює негативний вплив обмежень на власну економіку

Спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв заявив, що США шукають варіанти скасування санкцій проти РФ. За його словами, найближчим часом між Москвою та Вашингтоном очікується низка важливих ініціатив. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву Дмитрієва під час Російського енергетичного тижня.

«По-перше, американці все більше і більше розуміють, що санкції шкодять саме США. По-друге, вони самі загнали себе в ситуацію, що намагаються знайти варіанти, як їх знімати», – заявив Дмитрієв.

Про майбутні ініціативи він сказав під час пленарної сесії Російського енергетичного тижня. Представник російського диктатора не уточнив, про які саме домовленості чи рішення йдеться.

Дмитрієв не навів подробиць можливих ініціатив і не уточнив, чи стосуватимуться вони санкційної політики. Його слова про пошук варіантів скасування обмежень також ще не підтверджують, що американська адміністрація вже ухвалила відповідне рішення.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив про ризик подальшого послаблення міжнародних санкцій проти Росії. На його думку, після домовленостей у сфері енергетики можуть почати знімати й інші обмеження, зокрема щодо банківської системи, хімічної промисловості та окремих громадян РФ.

 

Теги: росія США санкції війна путін Дональд Трамп

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