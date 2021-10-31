Помер видатний український науковець, засновник Київського міжнародного інституту соціології

Ученому було 82 роки, останнім часом він хворів

У суботу, 30 жовтня, у віці 82 років, пішов з життя видатний український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Валерій Євгенович Хмелько. Про це ідеться на сайті Київського міжнародного інституту соціології. Співробітники КМІСу висловлюють щире співчуття родині померлого.

«Вчора пішов із життя мій близький друг видатний соціолог Валерій Хмелько. Він був дуже хворий останні роки, але це все одно несподівано. Зберуся і напишу про нього пізніше, він вплинув на моє життя більше, ніж будь-хто», – написав генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто на своїй сторінці у Facebook.

Довідка

Валерій Євгенович Хмелько (30.07.1939-30.10.2021) – президент Київського міжнародного інституту соціології, доктор філософських наук, професор, спеціаліст з макросоціології, соціології особистості, електоральної соціології. Закінчив фізичний (1961) та філософський (1971) факультети та аспірантуру (1974) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1992 по 2009 рік – засновник та завідувач кафедри соціології, потім – декан факультету, потім знову завідувач кафедри та професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», з 1992 року і до теперішнього часу співзасновник та президент «Київського міжнародного інституту соціології» . У 1993 та 1996 роках був запрошеним професором Університету Дж. Хопкінса (США). З 1971 року – член Соціологічної асоціації України, у 1990–1992 – її віце-президент, з 1988 – член Міжнародної соціологічної асоціації. У різні роки був членом редколегії різних радянських та українських соціологічних журналів, а також членом редколегії журналу Міжнародної соціологічної асоціації The International Journal of Sociology.

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