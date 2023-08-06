Понад 100 мільйонів доларів: Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за перший тиждень серпня

З початку цього року Нацбанк купив на ринку $192,4 млн, а продав $14,74 млрд.

На готівковому ринку цього тижня долар втратив у ціні близько 20 копійок і коштує близько 37,4 грн/долар

Національний банк України збільшив чистий обсяг продажу доларів за перший тиждень серпня на понад $100 млн. За даними регулятора, чистий обсяг продажів у доларах склав 458,3 млн доларів проти 349,3 млн доларів минулого тижня в липні. Про це повідомляє liga.net.

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Купівля валюти Національним банком також зросла з $1,1 млн до $2 млн за звітний період, а виторг від продажу зріс із $350,5 млн до $460,3 млн.

Тим часом на готівковому ринку цього тижня долар втратив у ціні близько 20 копійок і коштує близько 37,4 грн/дол.

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Разом з початку цього року Нацбанк купив на ринку $192,4 млн, а продав $14,74 млрд.

Нагадаємо, що 29 липня, Національний банк України знову проводитиме планові виїзні перевірки діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

У регулятора зазначають, що виїзні перевірки будуть здійснюватись у дистанційному форматі – без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу.