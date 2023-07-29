НБУ відновив виїзні перевірки банків та небанківських установ

Відповідні перевірки були зупинені з 15 червня минулого року

Від сьогодні, 29 липня, Національний банк України знову проводитиме планові виїзні перевірки діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Відповідні перевірки були зупинені з 15 червня минулого року.

У регулятора зазначають, що виїзні перевірки будуть здійснюватись у дистанційному форматі – без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу.

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Така практика пояснюється мінімізацією ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів нагляду та НБУ у період дії воєнного стану.

Крім того, на прохання банків та небанківських установ, враховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Нацбанк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 5 червня усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень.



