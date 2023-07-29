Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

НБУ відновив виїзні перевірки банків та небанківських установ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НБУ відновив виїзні перевірки банків та небанківських установ
фото ілюстративне

Відповідні перевірки були зупинені з 15 червня минулого року

Від сьогодні, 29 липня, Національний банк України знову проводитиме планові виїзні перевірки діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідні перевірки були зупинені з 15 червня минулого року.

У регулятора зазначають, що виїзні перевірки будуть здійснюватись у дистанційному форматі – без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу.

Така практика пояснюється мінімізацією ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів нагляду та НБУ у період дії воєнного стану.

Крім того, на прохання банків та небанківських установ, враховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Нацбанк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 5 червня усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень.

 
 

Теги: Національний банк Нацбанк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний банк України
Рада просить НБУ дозволити бізнесу одноразово продати рублі, які є на рахунках
Вчора, 18:03
У Конкордбанку пояснили, що наразі завершується регламентна планова перевірка з боку Національного банку
Конкордбанк спростував інформацію про позбавлення ліцензії
Вчора, 16:55
Облікова ставка Нацбанку знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції
Нацбанк знизив облікову ставку вперше за рік
27 липня, 15:03
Президент України Володимир Зеленський
Президент України закликав уряд терміново підтримати пропозиції НБУ щодо «Сенс Банку»
20 липня, 23:35
«Валютні обмеження з часом втрачають свою ефективність, бо й умови змінюються, і бізнес знаходить шляхи для їхнього обходу»
Збереження валютних обмежень може стримувати економічну активність України – НБУ
17 липня, 15:15
Національний банк України
НБУ виступив проти ініціативи Шурми скасувати готівку та замінити її на цифрові гроші
13 липня, 20:25
Серед продуктів в Україні найбільше подорожчали овочі та яблука
Яблука дорожчають, яйця дешевшають: що відбувається з цінами на продукти
13 липня, 11:29
Підприємець із Волині підробляв туалетний папір
Підприємець із Волині підробляв туалетний папір
13 липня, 09:58
Топчиновники вимушені пояснювати банкам та аудиторам походження своїх коштів або переходити на геть «чорні» схеми
Довічний контроль статків? Депутатів об'єднала біда
3 липня, 13:40

Особисті фінанси

НБУ відновив виїзні перевірки банків та небанківських установ
НБУ відновив виїзні перевірки банків та небанківських установ
Банкомат не видає списані кошти? Нацбанк пояснив, що потрібно робити
Банкомат не видає списані кошти? Нацбанк пояснив, що потрібно робити
Чи отримають компенсації ті, хто самотужки ремонтував зруйноване житло: роз’яснення
Чи отримають компенсації ті, хто самотужки ремонтував зруйноване житло: роз’яснення
Підвищення тарифів на електроенергію. Міністр пояснив українцям, чому це потрібно
Підвищення тарифів на електроенергію. Міністр пояснив українцям, чому це потрібно
Отримання субсидії: які документи потрібно мати у час війни
Отримання субсидії: які документи потрібно мати у час війни
Підняття тарифу на електроенергію було необхідно щоб врятувати «Енергоатом» – економіст
Підняття тарифу на електроенергію було необхідно щоб врятувати «Енергоатом» – економіст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
31K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
24K
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
8206
Поліція Києва отримала нового очільника
6521
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)
5404
У Росії стався переполох через іграшку в українському одязі (фото)

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Сьогодні, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Вчора, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Вчора, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту