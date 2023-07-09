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Призов до армії: Резніков анонсував зміни у роботі військкоматів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Призов до армії: Резніков анонсував зміни у роботі військкоматів
Резніков зазначив, що Україна має намір повністю перейти на контрактну армію
фото з відкритих джерел

Олексій Резніков: «Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати призов, робити професійну армію» 

В Україні буде змінений формат роботи військкоматів з подальшою відмовою від призову. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

Міністр зазначив, що Україна має намір повністю перейти на контрактну армію.

«Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди і з ними потрібно працювати», – додав Резніков.

За його словами, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають перетворитися на сучасні ЦНАПи, а всю «радянську спадщину», яку зараз мають українські військкомати, потрібно принципово змінювати.

«Потрібно робити інший підхід, має бути максимальна цифровізація. Умовно кажучи, військкомати мають стати ЦНАПами», – заявив Резніков.

Нагадаємо, уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку.

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Теги: міністр призов до армії Україна Олексій Резніков реєстр

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