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Банкова відреагувала на заклики до діалогу з Росією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Банкова відреагувала на заклики до діалогу з Росією
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Подоляк зазначив, що переговори зараз можуть відповідати тільки інтересам Росії, бо так вона зможе закріпити за собою окуповані території

Наразі Україна потребує того, щоб їй надавали військову підтримку, а не закликали до переговорів з Росією. Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, переговори зараз можуть відповідати тільки інтересам Росії, оскільки так вона зможе закріпити за собою окуповані території, залишити сухопутний коридор до Криму, зайнятися внутрішнім зміцненням режиму та готуватися до нової війни з Україною.

«Україні необхідні рішучі дії щодо отримання повноцінної військової підтримки, щоб вигнати Росію з окупованих територій та завдати рішучої поразки путінському вторгненню, що призведе до кінця війни», наголосив радник керівника ОП.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорного процесу з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ, хоча окупаційний контингент Росармії продовжує свої штурми та атаки на Донбасі. 

Також міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що війну в Україні варто завершувати політичним, а не військовим шляхом, оскільки ситуація на фронті нібито зайшла у глухий кут. 

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Теги: Україна окуповані території Михайло Подоляк переговори

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