Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Чому варто розблокувати порти України для всіх видів товарів

Даша Птаховська
glavcom.ua
Чому варто розблокувати порти України для всіх видів товарів
Ще минулого року Федерація роботодавців України виступила з ініціативою про розблокування портів і вільне судноплавство в акваторії Чорного моря
колаж: 24 канал

Як Україна та світ повинні тиснути на країну-агресора, щоб пришвидшити розблокування портів

Розблокування портів України для всіх груп товарів дозволить збільшити ВВП на 10% та принесе бюджету близько 135 мільярдів гривень надходжень в рік. Окрім цього, при оптимістичних прогнозах, вдасться відновити близько 500 тисяч робочих місць.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов. Крім того, експерт поділився думками, які кроки допоможуть пришвидшить розблокування портів. Про головне, розповідаємо далі.

Які галузі найбільше потерпають від блокування портів

Ще минулого року Федерація роботодавців України виступила з ініціативою про розблокування портів і вільне судноплавство в акваторії Чорного моря. За цей час позиція організації не змінилася. Тут наголошують – допоки ситуація не зміниться, більшість українських галузей продовжать стикатися зі збитками. Якщо говорити у цифрах, внаслідок блокади трубна промисловість просіла на 40%, кольорова металургія – на 82% проти довоєнних показників.

«Насправді ми говоримо чітко, що страждають всі галузі. До війни саме через порти здійснювалася більшість експортно-імпортних операцій. Сьогодні ми можемо назвати і галузі про які мало хто каже, наприклад, про комплектуючі для машинобудівництва, які завозилися контейнерами. Дуже великий обсяг зовнішнього торгівельного обороту був саме через морські порти», – пояснює Руслан Іллічов.

Він додає, що особливо важко компенсувати відсутність експорту через порти металургії. Зокрема, гірничо-металургійному комплексу, кольоровій металургії, трубній та хімічній промисловості. Також від блокади страждає вугільна енергетика та будівельна галузь.

«Кількість цих галузей дуже велика і не варто обмежувати їх лише зерном, рудою чи металом. Це велика кількість і номенклатура товарів, яка ішла через морські порти,
– каже генеральний директор Федерації роботодавців України.

Чому інші шляхи поставок малоефективні

Повторити об'єми поставок, які фіксували в довоєнні часи, неможливо ні залізничними, ні автомобільними шляхами через західний кордон. І питання навіть не у кількості пунктів пропуску, а у логістиці.

«Якщо ми говоримо Близький Схід, куди ми експортували раніше, то тут дійсно морський шлях був оптимальним і логістично-вигідним. Адже йдеться не лише про перевезення. Далі товар потрібно везти до порту. Це порти Румунії чи, наприклад, порти Гданську в Польщі. Перевантажувати. Тому тут справа не лише в пропускній можливості нашого західного кордону», – наголошує експерт.

Звісно, ускладнена логістика впливає на економічний фактор. І навпаки – забезпечення вільного судноплавства і експорту та імпорту товарів через морські порти допоможе збільшити надходження в бюджет країни.

«Ми порахували, що за рік це приблизно 135 мільярдів гривень надходжень, десь 18 мільярдів доларів валютної виручки. І ми рахували зайнятість: при таких оптимістичних розрахунках близько 500 тисяч робочих місць може бути відновлено. Тобто цифри цілком реальні, розуміючи, які обсяги торгівлі ішли через морські шляхи», – підкреслює Іллічов.

Як Україна та світ повинні тиснути на країну-агресора, щоб пришвидшити розблокування портів

Сьогодні головне завдання Україн – домовлятися про посилення позиції НАТО. Далі, безперечно, важлива передача додаткових засобів протиракетної оборони та дипломатичні кроки, націлені на співпрацю з країнами глобального півдня. Приміром Китай, який до повномасштабного вторгнення був одним із головних споживачів української залізної руди, напряму зацікавлений в повноцінному відновленні нашого експорту.

Паралельно, на думку Руслана Іллічова, важливо запроваджувати фонд гарантійної компенсації шкоди, яка буде заподіяна судам, що заходять в Україну. Розповсюджувати його варто на всі типи товарів. Ще один крок – забезпечення супроводу, можливо, торгівельних караванів.

«Насправді я дуже сумніваюся, що країна-агресор ризикне в цьому випадку застосовувати силу до військового флоту НАТО. І, звичайно, країни НАТО здатні посилити допомогу в технічному плані та захистити наші порти. Все це цілком можливо і на це непотрібно багато зусиль. Ці всі речі дуже легко реалізуються», – підсумовує експерт.

Даша Птаховська, 24 канал

Теги: порт перевезення Україна металургія промисловість бюджет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жоден цивілізований суд не стане на бік окупантів
Чому Росія подала на Україну до суду. Цинізм Кремля зашкалює
Вчора, 10:48
«Відсутність нашої (української) історії другої світової війни – це проблема»
Волинська трагедія. Україна та Польща зробили величезний крок вперед
10 липня, 06:30
Фоззі є одним із засновників фонду «Згуртовані»
«Ефект Добкіна». Фоззі з ТНМК розповів, як змінився Харків
28 червня, 16:05
Ентоні Блінкен
Держсекретар США анонсував потужний пакет підтримки для України
29 червня, 03:22
Кулеба вимагає ясності у питанні членства України в Альянсі
Час ясності настав: Кулеба поговорив із Столтенбергом щодо членства України в НАТО
29 червня, 13:29
Дмитро Кулеба та Ахім Штайнер
Україна й ООН підписали меморандум стосовно післявоєнного відновлення держави
18 липня, 22:58
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький
Польща закриє кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт зерна
20 липня, 00:30
Гітанас Науседа підтримав скасування Плану дій щодо членства України
«Час обіцянок закінчився». Очільник Литви зробив заяву щодо вступу України до НАТО
10 липня, 17:11
У розвідці зазначили, що не ділитимуться цими даними, щоб «не полегшувати роботу ФСБ РФ»
Розвідка має дані про підготовку нового заколоту в Росії
21 липня, 15:31

Дайджест ЗМІ

Чому варто розблокувати порти України для всіх видів товарів
Чому варто розблокувати порти України для всіх видів товарів
«Українські військові перепродають автомобілі». Огляд російської дезінформації
«Українські військові перепродають автомобілі». Огляд російської дезінформації
Робота у війську: які спеціалісти потрібні та де шукати вакансії
Робота у війську: які спеціалісти потрібні та де шукати вакансії
Які фактори впливають на рішення відкрити бізнес. Приклад шинного заводу в Румунії
Які фактори впливають на рішення відкрити бізнес. Приклад шинного заводу в Румунії
«Аварійна Київська ГЕС». Огляд російської дезінформації
«Аварійна Київська ГЕС». Огляд російської дезінформації
Заколот у Росії. Чи зможе Путін втримати владу
Заколот у Росії. Чи зможе Путін втримати владу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
68K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
37K
Що тепер скаже Онуфрій?
31K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
24K
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ
9128
Міністр енергетики розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту