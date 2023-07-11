Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці

Ймовірно, Ржицький був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази

Командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький, який був застрелений у Краснодарі, причетний до ракетних ударів по Україні, зокрема по Вінниці. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій головнокомандувача Збройних сил України 10 липня з посиланням на дані розвідки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За інформацією української розвідки, російський командир наносив ракетні удари, зокрема, по Вінниці. Але пізніше дійшов до висновку про неефективність ракетних ударів з великим ризиком для цивільних. Очевидно, був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази командування щодо ракетних обстрілів по мирних українських містах», – припускає Стратком ЗСУ.

Головне управління розвідки наразі не коментувало загибель Ржицького.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше стало відомо, що у Краснодарі застрелили командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року. Загалом загинули 27 людей.