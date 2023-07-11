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Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Станіслав Ржицький був застрелений під час пробіжки
фото з відкритих джерел

Ймовірно, Ржицький був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази 

Командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький, який був застрелений у Краснодарі, причетний до ракетних ударів по Україні, зокрема по Вінниці. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій головнокомандувача Збройних сил України 10 липня з посиланням на дані розвідки.

«За інформацією української розвідки, російський командир наносив ракетні удари, зокрема, по Вінниці. Але пізніше дійшов до висновку про неефективність ракетних ударів з великим ризиком для цивільних. Очевидно, був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази командування щодо ракетних обстрілів по мирних українських містах», – припускає Стратком ЗСУ.

Головне управління розвідки наразі не коментувало загибель Ржицького.

Раніше стало відомо, що у Краснодарі застрелили командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року. Загалом загинули 27 людей. 

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Теги: росія війна Вінниця вбивство Україна ракета

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