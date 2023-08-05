Україна масштабно вдарила по нафтовій інфраструктурі Росії – Financial Times

Financial Times: Напади є частиною зусиль України виснажити Москву та наблизити війну до фіналу

Атака двох морських дронів на базу ВМФ у Новоросійську, де постраждав десантний корабель «Оленегорский горняк», та танкер «Sig» у Чорному морі стала масштабною першою спробою України вдарити по нафтовій інфраструктурі Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначають джерела Financial Times, Москва применшує масштаби збитків, а посилення ударів може спричинити «занепокоєння Вашингтона».

Новоросійськ є головним чорноморським нафтовим портом Росії, що експортує близько 600 000 барелів на день. Це також головний пункт експорту нафти з Казахстану, де закінчується магістраль Каспійського трубопровідного консорціуму потужністю 1,2 млн. барелів на добу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

США з розумінням ставляться до українських ударів по російській території, якщо ЗСУ не використовують зброю, що поставляється Заходом. Проте атака на нафтову експортну інфраструктуру, ймовірно, спричинить занепокоєння у Білому домі та інших західних столицях.

США докладали зусиль для збереження російської нафти на ринку, щоб зупинити зростання світових цін та запобігти збиткам у світовій економіці. Адміністрація Президента Джо Байдена прагне підтримувати стабільні ціни на пальне перед президентськими виборами наступного року.

«Білий дім не вітає нічого, що могло б скоротити постачання російської нафти на ринок», – вважає колишній аналітик ЦРУ Хеліма Крофт. Вона додала, що занепокоєння Вашингтона полягає в тому, що заходу буде важче надавати підтримку Україні у разі більш масштабної енергетичної кризи.

Представник пресслужби Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов заявив, що порт є легітимною військовою метою, оскільки він є базою для заправки Чорноморського флоту Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні послався на інформацію, одержану від голови державної служби безпеки Василя Малюка. «Я не розкриватиму змісту брифінгу», – сказав Зеленський. «Скажу тільки, що ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни агресору».

Голова Служби безпеки України Василь Малюк після атаки на російський танкер Sig заявив, що такі операції «цілком законні». «Якщо росіяни хочуть, щоб «бавовни» припинилися, вони повинні скористатися для цього єдиною можливістю – залишити територіальні води України та нашу землю», – підсумував він.

Новий удар

Як пише сьогодні видання, друга атака на судно за останні 24 години, є промовистим попередженням Києва щодо того, що всі чорноморські порти Росії є зонами «воєнного ризику».

Український військово-морський безпілотник завдав удару по російському нафтовому танкеру в Керченській протоці поблизу Криму.

«В останній із серії сміливих ударів, які сигналізують про те, що використання Києвом безпілотних транспортних засобів стає більш агресивним та ефективним», – пише видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чиновник, на умовах анонімності повідомив, що суботня операція була проведена Службою безпеки України спільно з Військово-морськими силами країни.

На відео, опублікованому українською владою, яке не вдалося відразу перевірити, показано, як морський безпілотник вдарив по борту танкера, який російські офіційні особи ідентифікували як Sig. Він діяв під російським прапором і мав 11 осіб екіпажу, які внаслідок атаки серйозно не постраждали.

На допомогу судну, яке не могло рухатись через пошкодження машинного відділення, було направлено два буксири, повідомляє російське державне агентство новин із посиланням на Морський рятувально-координаційний центр у Новоросійську.

Також у соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників у Керченській протоці у ніч на 5 серпня.

Колаборант і представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов повідомив, що вибух бачили жителі Криму.

Він поділився записом того, що, за його словами, був викликом лиха, зробленим екіпажем корабля екстреним службам, під час якого можна почути, як чоловік каже, що «машинне відділення повністю затоплено», і судно не може рухатися.

Sig перебуває під санкціями США з 2019 року за постачання авіаційного палива силам, які воюють на стороні президента Сирії Башара Асада. Рогов зазначив, що судно нещодавно повернулося з Сирії, куди доставляло нафтопродукти для російських військових.

«Така атака має на меті не тільки змусити Росію повернутися до ганебної зернової угоди, але й частково поставити під загрозу матеріально-технічні можливості російських збройних сил на Близькому Сході», – прокументував предтавник окупаційної влади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Останніми днями Україна посилила удари по території Росії та по російських суднах і портах у Чорному морі з використанням безпілотних літальних апаратів і надводних апаратів, озброєних вибухівкою.

У п'ятницю український морський безпілотник вразив російський десантний корабель «Оленегорский горняк».

Українські чиновники заявили, що за цим ударом також стоять СБУ України. Міністерство оборони Великої Британії заявило в суботу, що «Оленегорский Горняк» «майже напевно зазнав серйозних пошкоджень». Це було «найбільше російське військово-морське судно, серйозно пошкоджене або знищене» після того, як Україна потопила флагманський крейсер «Москва» у квітні минулого року, і «суттєвий удар» по Чорноморському флоту Росії, заявили в Міноборони.

Аналітики кажуть, що ці напади є частиною зусиль України виснажити Москву та наблизити війну до фіналу, а також зменшити матеріально-технічні можливості країни-агресора Все це якраве свідчення того, що Київ посилює тиск на Росію в Чорному морі.