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Цирк їде на фронт: аналітики оцінили, чи допоможе це армії Путіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Цирк їде на фронт: аналітики оцінили, чи допоможе це армії Путіна
До «фронтових творчих бригад» увійдуть оперні співаки, актори та артисти цирку
фото з відкритих джерел

Російське військове керівництво придумало, як підняти бойовий дух окупантів в Україні

14 грудня міноборони Росії оголосило про створення двох «фронтових творчих бригад» для підняття бойового духу військ, які беруть участь у «спеціальній військовій операції» в Україні. На це звернуло увагу міністерство оборони Великої Британії.

Російські ЗМІ повідомляють, що до трупи увійдуть оперні співаки, актори та артисти цирку. Це сталося після недавньої кампанії міноборони РФ, спрямованої на заохочення громадськості дарувати музичні інструменти солдатам.

«Військова музика та організовані розваги для розгорнутих військ мають давню історію в багатьох арміях, але в Росії вони тісно переплетені з концепцією ідеологічного політичного виховання радянських часів», – зазначає британська розвідка.

За словами аналітиків, крихкий моральний дух є вразливою точкою для більшої частини російських сил. Солдати, насамперед, занепокоєні високими втратами, поганим керівництвом, проблемами із зарплатою, відсутністю спорядження та боєприпасів, відсутність ясності щодо цілей війни.

«Зусилля творчих бригад навряд чи суттєво знімуть ці побоювання», – вважають у розвідці Британії.

Як повідомлялося, міністр оборони країни-агресорки РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання російських військ, що беруть участь у війні в Україні

Теги: війна окупанти росія Україна британська розвідка

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