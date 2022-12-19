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Генсек ООН спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Генсек ООН спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
Генсек ООН оцінив перспективи мирних переговорів між Україною і Росією
фото ілюстративне

Гутерріш не вірить, що мирні переговори між Україною та Росією будуть можливими в найближчій перспективі 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. Про це посадовець заявив під час пресконференції, передає AFP.

Гутерріш заявив, що він налаштований песимістично щодо того, що війна Росії в Україні незабаром закінчиться, але сподівається, що вона закінчиться до кінця наступного року.

«Я не відчуваю оптимізму щодо можливості ефективних мирних переговорів у найближчому майбутньому», – сказав він.

Він зазначив, що переконаний у тому, що військове протистояння продовжуватиметься.

«Я думаю, що нам ще доведеться дочекатися моменту, коли можливі серйозні мирні переговори. Я не бачу їх на найближчому обрії», – додав він.

Гутерріш сказав, що він «сильно» сподівається, що миру можливо буде досягнути у 2023 році.

Нагадаємо, за даними української розвідки, після звільнення Херсона на півдні війна вступила в нову фазу. Російські солдати тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Додамо, триває 299-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА «Шахед-136», 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

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Теги: війна Генсек ООН ворог росія Україна військові переговори ООН

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