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Понад 90 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Понад 90 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 березня

Триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.  Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Солдатське, Крамчанка, Попівка, Лугівка, Велика Писарівка Сумської області; Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області; Серебрянське лісництво і Білогорівка на Луганшщині; Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка, Богданівка, Дружба, Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Малинівка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 3 безуспішні штурми позицій наших військ. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобах ППО противника.

Теги: ворог населення озброєння Миколаїв Генштаб авіація

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