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Україна незабаром отримає перші снаряди в межах чеської ініціативи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна незабаром отримає перші снаряди в межах чеської ініціативи
Чехія виступає посередником для урядів, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів для України у третіх країнах
фото з відкритих джерел

Боєприпаси можуть надійти вже за кілька тижнів

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш.

За словами заступника міністра, перші поставки в Україну в межах ініціативи, де Чехія виступає посередником для урядів, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів у третіх країнах, можуть надійти вже за кілька тижнів.

Їреш зазначив, що до ініціативи долучилась низка європейських країн. Посадовець відмовився говорити, які країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються, але припустив, що ця інформація, найімовірніше, буде розкрита після поставки снарядів.

Заступник голови Міноборони Чехії наголосив, що ініціатива країни – це один зі способів «продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії», натякаючи на блокування додаткової допомоги Україні в Конгресі США.

Нагадаємо, Франція та Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел. 

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Також Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.

Теги: зброя війна Чехія боєприпаси озброєння

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