Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
Російські загарбники 31 раз намагалися прорвати оборону наших військ на Мар’їнському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень

Триває 730-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Карповичі, Прогрес Чернігівської області та Середина-Буда, Нововолодимирівка, Атинське, Волфине, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив одну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Макіївка, Білогорівка Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито шість атак противника в районі населеного пункту Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дев’ять атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Новопавлівському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито одну атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Мала Токмачка, Роботине Запорізької області Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено сім спроб штурму позицій наших військ.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад п'ять населених пунктів серед них місто Херсон та Новотягинка, Велетенське, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та три – по зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, трьох артилерійських засобах, одному складу боєприпасів та по двох РЛС ЗРК «Бук-М3» противника.

Нагадаємо, Повітряні сили та Головне управління розвідки знищили над Азовським морем черговий літак окупантів. Ним став А-50У – нова модернізована російська версія літака.

Читайте також: Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України
Теги: війна окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення
Ворог безуспішно намагався атакувати на кількох напрямках – Генштаб
20 лютого, 07:40
Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула людина
Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула людина
15 лютого, 02:30
Черчилль, Тесла та Мерилін Монро. 10 фактів з історії безпілотників
Черчилль, Тесла та Мерилін Монро. 10 фактів з історії безпілотників Технології війни
14 лютого, 21:00
Фахівці пояснюють, що господарі залишають землі, якщо їх обробка є фізично небезпечною, невигідною або матеріально неможливою
Скільки покинутих сільгоспземель на лінії фронту: оприлюднено дані
14 лютого, 09:30
залужний: «Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також»
Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
8 лютого, 18:20
Підстанція «Укренерго» зазнала пошкоджень через атаку дронів: Кривий Ріг без світла
Підстанція «Укренерго» зазнала пошкоджень через атаку дронів: Кривий Ріг без світла
2 лютого, 07:46
Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях показав руйнування
Ракетний удар по Слов’янську: стали відомі наслідки (відео)
27 сiчня, 08:51
Богдан Соломко мав позивний Паваротті
На фронті загинув український співак Богдан Соломко
25 сiчня, 08:16
Ворог спрямував на Криворіжжя ударний БпЛА
Окупанти вдарили дроном по Кривому Рогу, є влучання
25 сiчня, 07:42

Події в Україні

Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
Знищення російського літака «Баян». Розвідка повідомила деталі
Знищення російського літака «Баян». Розвідка повідомила деталі
Збиття літака А-50 та масштабний пакет антиросійських санкцій. Головне за 23 лютого
Збиття літака А-50 та масштабний пакет антиросійських санкцій. Головне за 23 лютого
Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
На війні в Україні загинув литовський доброволець
На війні в Україні загинув литовський доброволець
На Одещині попрощалися з військовим, чию сім’ю у 2022 році вбила російська ракета
На Одещині попрощалися з військовим, чию сім’ю у 2022 році вбила російська ракета

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
41K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
39K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
9215
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
8222
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого
7973
Естонія неочікувано втратила чотири кілометри державної території

Новини

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Сьогодні, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Сьогодні, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua