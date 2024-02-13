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Понад 80 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Понад 80 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 лютого

Триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Виїмка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Авдіївка, Ласточкине, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Роботине Запорізької області; Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Тернів та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника західніше Новопокровки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

Теги: Костянтинівка втрати населення озброєння інфраструктура Авдіївка Миколаїв Генштаб авіація окупанти ворог

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