Атака «Шахедів»: в Одесі пролунали вибухи

Ворог атакує місто безпілотниками

Пізно ввечері 5 березня в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У місті пролунало щонайменше три вибухи. Працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу через фіксацію ударних беспілотників ворога, які той запускав, зокрема, з акваторії Чорного моря.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повітряні сили попередили про кілька груп «Шахедів», які летять курсом на Одесу.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня ворог атакував Одесу ударними дронами типу Shahed-131/136.

В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку.

Як відомо, в Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей.