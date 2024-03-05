Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака «Шахедів»: в Одесі пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака «Шахедів»: в Одесі пролунали вибухи
фото ілюстративне

Ворог атакує місто безпілотниками

Пізно ввечері 5 березня в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

У місті пролунало щонайменше три вибухи. Працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу через фіксацію ударних беспілотників ворога, які той запускав, зокрема, з акваторії Чорного моря.

Повітряні сили попередили про кілька груп «Шахедів», які летять курсом на Одесу.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня ворог атакував Одесу ударними дронами типу Shahed-131/136.

В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

Як повідомлялося, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку

Як відомо, в Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей. 

Теги: Одеса безпілотник ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські солдати їдуть на бронемашині на передовій біля Бахмута, 13 серпня 2023 року
Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України Світова преса
20 лютого, 14:50
У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прогриміли вибухи
18 лютого, 00:50
Юрій Глодан загинув на початку листопада 2023 року
На Одещині попрощалися з військовим, чию сім’ю у 2022 році вбила російська ракета
23 лютого, 20:06
В Одесі через ворожу атаку обвалилася частина багатоповерхівки (фото, відео)
В Одесі через ворожу атаку обвалилася частина багатоповерхівки (фото, відео)
2 березня, 05:03
Окупанти вночі запустили по Україні 45 безпілотників
Уночі дрони долетіли до дев'яти областей: як відпрацювала ППО
11 лютого, 07:59
Наєв подякував побратимам за спільну службу
Генерал Наєв довідався про своє звільнення зі ЗМІ
11 лютого, 14:14
Унаслідок падіння уламків збитих БпЛА сталася пожежа
ЗСУ повідомили про наслідки нічної атаки дронів на півдні
12 лютого, 08:39
В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба, яка залишається основним способом ведення бойових дій
На лівому березі Дніпра окупанти двічі намагались штурмувати українські позиції
25 лютого, 12:24
Галкін висловив співчуття сім’ям загиблих у багатоповерхівці в Одесі
Удар по Одесі: Галкін українською звернувся до родичів загиблих
4 березня, 14:00

Новини

Атака «Шахедів»: в Одесі пролунали вибухи
Атака «Шахедів»: в Одесі пролунали вибухи
Викиди вуглекислого газу у світі сягли рекорду: The Wall Street Journal назвала винних
Викиди вуглекислого газу у світі сягли рекорду: The Wall Street Journal назвала винних
Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є влучання
Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є влучання
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
Удар по Одесі: відбудувати зруйновану частину будинку неможливо
Удар по Одесі: відбудувати зруйновану частину будинку неможливо
Удар по Одесі: глава МЗС Литви зробив заяву
Удар по Одесі: глава МЗС Литви зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці
17K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
15K
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
13K
Нам треба вчитися у ворога
12K
Чехія збиратиме більше інформації про українських біженців: подробиці
8402
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)

Новини

Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20
БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Вчора, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Вчора, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Вчора, 04:50
День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Вчора, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
4 березня, 18:43

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua