РФ вдарила ракетами по Краматорську і Слов’янську: під завалами сім'я з дітьми

На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники

Увечері 17 лютого російські загарбники нанесли серію ударів по Донецькій області. Під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Загалом в місті зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

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На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники.

Нагадаємо, триває 724-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.