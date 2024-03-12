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Сили оборони уразили дві системи ППО окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони уразили дві системи ППО окупантів
Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по району зосередження особового складу та артилерійському засобу РФ
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень

Триває 748-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Солдатське, Попівка, Лугівка Сумської області; Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Сеньківка, Хрінівка, Блешня Чернігівської області; Середина-Буда, Суходіл, Малушине, Павлівка, Краснопілля, Попівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, де противник безуспішно намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито шість атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та районах населених пунктів Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни¸ Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито шість атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка та Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, шість разів безуспішно атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них місто Херсон та Хрещенівка, Дудчани, Берислав, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, артилерійському засобу та двох засобах ППО противника.

Нагадаємо, Адміністрація президента США сьогодні ймовірно оголосить про відправку Україні «певної кількості» ракет Atacms у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн.

До слова, Україна починає масово виробляти роботизовані наземні платформи. Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 випробував на полігоні понад 50 таких комплексів.

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Теги: ЗСУ Генштаб війна окупанти системи ППО

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