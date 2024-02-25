На лівому березі Дніпра окупанти двічі намагались штурмувати українські позиції

Загарбники посилили аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, продовжують застосовувати ударні дрони

В операційній зоні Сил оборони півдня армія Російської Федерації вчинила дві спроби штурмів на лівому березі Дніпра, ворог посилює аеророзвідку. Про це Сили борони півдня повідомили у Telegram.

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В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба, яка залишається основним способом ведення бойових дій. «Але ворог не полишає свого наміру вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівому березі Дніпра. Спромігся на два штурми без підтримки бронетехніки, знов зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо утримання та розширення плацдарму», – ідеться у повідомленні.

Загарбники також посилили аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, продовжують застосовувати ударні дрони.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини.

Зауважимо, російські військові Telegram-канали заявили про захоплення Ласточкиного на Донеччині. Крім того, військовий 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов казав, що Сили оборони вийшли з Ласточкиного для уникнення перекриття логічних шляхів та збереження особового складу. Також про це писала українська онлайн-платформа DeepState (аналітика внутрішньодержавної та міжнародної ситуації).

Проте Генштаб заявив про відбиття атак у районі Ласточкиного, яке росіяни оголосили захопленим.

Водночас аналітик німецького видання Bild Юліан Репке заявив, що російські війська ввійшли до сіл Ласточкине на Донеччині та Роботиного в Запорізькій області. Експерт зіставив відеозаписи з фронту з мапою місцевості та дійшов висновку, що в Запорізькій області російська армія продовжує ліквідацію виступу навколо Роботиного. Останнім часом окупанти знову захопили більшу частину села.