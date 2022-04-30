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    Події в Україні

    Посол Туреччини назвав число біженців з України

    Влада та народ Туреччини спільно допомагають українським біженцям&nbsp; - Посол Туреччини назвав число біженців з України
    Влада та народ Туреччини спільно допомагають українським біженцям 
    фото з відкритих джерел

    «Ми прийняли не надто багато українців, якщо порівнювати з кількістю сирійських біженців»

    Туреччина прийняла 75 тисяч українських біженців. Це не надто багато, якщо порівнювати з тим, скільки сирійців прибули в країну, їх було 4 мільйони. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів посл Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере. За його словами, в Туреччину прибувають українці, які мають там родичів, або люди із бізнесом чи власністю у Туреччині. Або це можуть бути кримські татари, турки-месхетинці та інші громадяни, які мають родинні зв’язки з Туреччиною.

    «Ми допомагаємо нашим українським гостям наскільки можемо. Разом з підтримкою з боку держави я знаю чимало прикладів громадських ініціатив, які намагаються допомогти українцям. Одна з них – Спілка турецьких футбольних клубів запросила до Туреччини 15 дітей, які у майбутньому стануть професійними футболістами. Вони можуть продовжити свої тренування у турецьких клубах. Багато турецьких компаній запрошують українських дітей і членів їх родин», – сказав дипломат.

    Ягмур Ахмет Гюльдере також зауважив, що Туреччина поки що не радить своїм громадянам повертатися до України без нагальної потреби.

    «Але я знаю, що дехто повертається. Навіть турки, які виїхали у західну Європу, вирішили повернутися до України. Наприклад, мій перукар виїхав до Німеччини, а тепер збирається повертатись. Звісно, безпекова ситуація в Києві покращується і це має вплив», – пояснив посол.

    Раніше посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдер визнав, що його країні не вдалося організувати евакуацію людей з Маріуполя. Відомо, що план Туреччини передбачав співпрацю з українською та російською владою, однак остання зірвала усі домовленості.

    Туреччина запропонувала надати кораблі, щоб вивести біженців з Маріуполя. Та, за словами Гюльдера, тут йшлося про складнішу операцію, аніж просто про відправку кораблів, які мали забрати людей.

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    Теги: Туреччина кримські татари росія окупанти війна посол українці Україна окупація Ягмур Ахмет Гюльдере #stoprussia
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    Посол Туреччини назвав число біженців з України