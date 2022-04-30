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    Посольство США не бачить загрози російського вторгнення до Молдови

    Посол Кент Логсдон, скріншот із відео&nbsp;&nbsp; - Посольство США не бачить загрози російського вторгнення до Молдови

    Посол Кент Логсдон, скріншот із відео  

    Американський дипломат у Кишиневі прокоментував можливість початку воєнних дій

    Безпосередньої російської військової загрози для Молдови поки що не спостерігається. Про це в ефірі місцевого телебачення сказав посол США у Кишиневі Кент Логсдон, повідомляє «Ліга».

    Після початку вторгнення Росії в Україну не було нічого, що могло б вказувати на загрозу для Молдови й те, що вона може стати метою воєнних дій, сказав посол.

    «Нам щодня доводиться оцінювати безпеку громадян США та наших дипломатів, і ми ділимося результатами цих оцінок з нашими колегами та партнерами з уряду (Молдови)», – запевнив Логсдон.

    Водночас через погіршення ситуації з безпекою в непідконтрольному Кишиневу Придністров'ї низка країн, включно зі США, закликали своїх громадян негайно покинути цей регіон Молдови. Згодом з такими ж рекомендаціями виступили Ізраїль, Німеччина і Болгарія.

    Сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив з погрозами щодо можливого вступи Молдови до НАТО.

    Раніше президентка Молдови Майя Санду відповіла на погрози РФ «захистити російськомовних» у Придністров’ї.

    «Стосовно того, що було сказано: ми чули і від російських генералів, що вони прийдуть рятувати російськомовних громадян Придністров'я, хоча незрозуміло, хто там утискає ці права, тому що там тираспольський режим керує, тому незрозуміло, що вони хотіли сказати», – сказала Санду.

    Також Санду повідомила, коли вирішить конфлікт на Придністров'ї.

    Нагадаємо, дещо раніше президентка Молдови прокоментувала вибухи в невизнаному Придністров'ї.

    Згідно з повідомленням української розвідки, Росія готується до можливої військової операції в Молдові. Кірм цього, Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Посольство США не бачить загрози російського вторгнення до Молдови